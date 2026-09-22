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Грищенко назвал самые ликвидные облигации Мосбиржи

Грищенко назвал самые ликвидные облигации Мосбиржи

Облигации «ААА» считаются самыми надёжными, их выпускают крупные компании с госучастием. Доходность облигаций зависит от уровня риска: чем выше риск, тем выше доходность.

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