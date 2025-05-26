Малые реакторы нацелились на большую долю

«Росатом» наращивает экспортный потенциал малых ядерных реакторов, но сталкивается с конкуренцией со стороны Китая и с дефицитом финансирования РИТМ-400 — реактор для головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510читайте на monocle.