Малые реакторы нацелились на большую долю

«Росатом» наращивает экспортный потенциал малых ядерных реакторов, но сталкивается с конкуренцией со стороны Китая и с дефицитом финансирования РИТМ-400 — реактор для головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510читайте на monocle.
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