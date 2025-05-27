Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп заявил, что проблемы Украины связаны с незакрывающимся ртом Зеленского

Трамп заявил, что проблемы Украины связаны с незакрывающимся ртом Зеленского

В ночь на 25 мая российские Воздушно-космические силы провели одну из самых масштабных атак на территорию Украины, задействовав усовершенствованные дроны «Герань» и разнообразные типы ракетного вооружения.

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