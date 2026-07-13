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Прогноз роста мирового спроса на нефть заметно понизили

Прогноз роста мирового спроса на нефть заметно понизили

Среднесуточный мировой спрос на сырье в этом году составит 105,94 миллиона баррелей. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованном на сайте отраслевого объединения.

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