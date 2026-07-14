Политика как он...
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Политика как она есть

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В Иране прокомментировали историю с арестом Ахмадинежада

В Иране прокомментировали историю с арестом Ахмадинежада

Экс-президент Иран Махмуд Ахмадинежад постоянно появляется на публичных мероприятиях, информация о его домашнем аресте не соответствует действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в сфере безопасности Ирана.

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