В Иране прокомментировали историю с арестом Ахмадинежада

Экс-президент Иран Махмуд Ахмадинежад постоянно появляется на публичных мероприятиях, информация о его домашнем аресте не соответствует действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в сфере безопасности Ирана.
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