Ликвидация затонувших судов может стать обязательной

Собственников затонувших судов, оставленных на месте крушения, будут лишать прав собственности. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 16 декабря.
Собственников затонувших судов, оставленных на месте крушения, будут лишать прав собственности. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 16 декабря.
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