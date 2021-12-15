Парламентская газета

689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    Интересно,для кого здесь "вывешена" эта статья? Для 99,9% читающих - это просто набор цифр и слов! и Кто это,по мнени...Россия сократила ...
  • вылитый литой
    у запада в своем отечестве дел по горлоВ Совфеде заявили...
  • Россиянин
    "во время учебы нападавший подвергался буллингу" Пишите мляд по русски!!!😬 "во время учебы нападавший подвергался ТР...На территории жен...

Ликвидация затонувших судов может стать обязательной

Ликвидация затонувших судов может стать обязательной

Собственников затонувших судов, оставленных на месте крушения, будут лишать прав собственности. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 16 декабря.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх