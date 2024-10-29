Захарова: неправомерные действия с недвижимостью в Финляндии не останутся без ответа

Сообщалось, что на 5 российских объектов наложен арест Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что любые неправомерные решения в отношении российской государственной недвижимости в Финляндии не останутся без ответа.
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