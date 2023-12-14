Игрокам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе из-за засухи

Фото: pixabay.com Испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что футболисты клубов «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона» временно лишились возможности принимать душ в раздевалках, расположенных на спортивной базе и стадионе.
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