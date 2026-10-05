Врач Зверхановская: лишний вес повышает риск развития гипертонии

Врач-кардиолог отделения хирургии аорты и её ветвей НКЦ № 1 РНЦХ им. академика Петровского Татьяна Зверхановская назвала лишний вес одним из основных факторов риска гипертонической болезни.
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