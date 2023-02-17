"Известия": Генпрокуратуру и Роспотребназдор просят проверить российские компании по доставке еды

Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов направил обращение в российскую Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить работу сетей заведений, которые занимаются приготовлением и доставкой еды в городах России.
Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов направил обращение в российскую Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить работу сетей заведений, которые занимаются приготовлением и доставкой еды в городах России.
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