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"Известия": Генпрокуратуру и Роспотребназдор просят проверить российские компании по доставке еды

"Известия": Генпрокуратуру и Роспотребназдор просят проверить российские компании по доставке еды

Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов направил обращение в российскую Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить работу сетей заведений, которые занимаются приготовлением и доставкой еды в городах России.

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