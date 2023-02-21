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Военный эксперт Марочко: украинские боевики рассчитывают на открытие “второго фронта” после визита Байдена в Киев

Военный эксперт Марочко: украинские боевики рассчитывают на открытие “второго фронта” после визита Байдена в Киев

Военный эксперт Андрей Марочко в своем телеграм-канале сообщил о том, что на передовой украинские боевики активно обсуждают визит Байдена в Киев.

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