Военный эксперт Марочко: украинские боевики рассчитывают на открытие “второго фронта” после визита Байдена в Киев

Военный эксперт Андрей Марочко в своем телеграм-канале сообщил о том, что на передовой украинские боевики активно обсуждают визит Байдена в Киев.
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