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Дубль Ремпала помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Нефтехимик»

Дубль Ремпала помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Нефтехимик»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» на своем льду обыграли «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Хоккеисты «Салавата Юлаева» на своем льду обыграли «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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