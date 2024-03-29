Пэн Лиюань встретилась в Пекине с немецкими школьниками и педагогами

Пекин, 28 марта /Синьхуа/ -- Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань в четверг в средней школе №35 Пекина провела встречу с участниками и наставниками ансамбля хорового пения на китайском языке Бургской гимназии, расположенной в Германии.