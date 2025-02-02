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Путин заявил о запрещающей альтернативные партии «политической мелюзге» в Европе

«Политическая мелюзга» в Европе запрещает альтернативные мейнстриму партии в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

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