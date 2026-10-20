По словам директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерины Каракулиной, средний возраст выявления онкологических заболеваний в России вырос за последнее десятилетие до 65,9 лет у мужчин и 64,8 лет у женщин.