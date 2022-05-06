♀♂ Гостиная для друзей

36 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Луара Тарасюк
    Военный преступник, убивающий народ Украины, этот зеленский!! Пусть свершится суд над этим фашиствующим евреем и его ...Передайте погибши...
  • Владимир Алтайцев
    Заборная  бредятина  от автора, не понимающего  ничего в  политике. Создание  государства, укрепление  его  в  10-м в...Где крестился кня...
  • Север
    Передачки и интервью психопата  и идиота  Гандона  Красовского можно вообще не смотреть...Сухоруков одной ч...

В Совбезе РФ назвали изменниками покинувших Россию «бизнесменов и шоуменов»

В Совбезе РФ назвали изменниками покинувших Россию «бизнесменов и шоуменов»

  Однако точки над «i» расставил помощник секретаря Совета безопасности РФ, ветеран боевых действий Наиль Мухитов в интервью журналу «Национальная оборона»: «Если иммигрировавший в Грецию русский рэпер гнусно заявляет, что «русская нация не та, чтобы её жалеть», — это говорит об ущербности его воспитания, о червоточащей душе, о предательстве себя, своих родителей и страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх