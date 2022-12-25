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Новак: Россия активно обсуждает рост поставок газа через Турцию с потребителями из ЕС

Новак: Россия активно обсуждает рост поставок газа через Турцию с потребителями из ЕС

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ обсуждает с европейскими потребителями увеличение поставок газа через Турцию после создания хаба в этой стране и готова также возобновить поставки газа в регион по газопроводу Ямал — Европа.

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