Politico рассказал, как власти Запада стали "кремленологами" из-за Трампа

В кулуарах Международного форума по безопасности в Галифаксе чиновники из стран Запада, парламентарии, главы Миноборон и МИД "лихорадочно" обсуждали команду избранного президента США Дональда Трампа и пытались понять, кто на него оказывает влияние.
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