ЭСК единогласно поддержала решения Карасева не назначать пенальти на Мартинсе и Маркиньосе в матче «Спартака» и «Ростова» в Кубке

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева на матче Фонбет Кубка России в эпизодах с неназначением 11-метровых штрафных ударов в ворота «Ростова» на 48-й и 53-й минутах матча.
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