Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Скворцова сообщила, что до 8% случаев инсульта приходится на людей до 45 лет

Скворцова сообщила, что до 8% случаев инсульта приходится на людей до 45 лет

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова рассказала об опасной тенденции заболеваний инсультом - от пяти до восьми процентов случаев, по статистике, фиксируют у граждан моложе 45 лет.

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