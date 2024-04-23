Специалисты нашли поддельные сайты с акциями, копирующие банки РФ и Белоруссии

В последнее время банки России и Беларуси становятся все более популярными целями для хакеров. Согласно данным компании "Solar", специалисты выявили несколько фишинговых сайтов, которые копировали интерфейсы известных российских и белорусских банков.
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