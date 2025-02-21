Военкор Котенок: Разведчики в отсыпе карьера у Белогоровки захватили бункер ВСУ

Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал в своем Telegram-канале, что российские разведчики захватили бункер Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки, который долгое время был серьезной проблемой для российских войск.
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