Российский комментатор Чен о допинге Валиевой: наша сторона виновата

Спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, передает Sport24.
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