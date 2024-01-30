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Российский комментатор Чен о допинге Валиевой: наша сторона виновата

Российский комментатор Чен о допинге Валиевой: наша сторона виновата

Спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, передает Sport24.

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