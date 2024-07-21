Казахстан, Туркменистан и Афганистан обсудили строительство новой ж/д магистрали

На трехсторонней встрече Казахстана, Туркменистана и Афганистана, прошедшей 19 июля на полях первого транспортного торгово-экспортного форума в Актау, обсудили возможности строительства новой железнодорожной магистрали Тургунди – Герат– Кандагар – Спин-Булдак, идущей с западной границы Туркменистана через Афганистан в Пакистан и далее в Индию, передает inAktau.