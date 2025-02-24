Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев заявил, что началась подготовка доклада о преступления ВСУ в освобождённом Дзержинске (на Украине город называют Торецк) в ДНР.
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