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РНПК пересчитала тарифы страхования рисков террористических актов и диверсий

В конце января Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) провела совещание с крупнейшими страховщиками, в ходе которого обсудили вопросы страхования и перестрахования рисков, связанных с терактами и диверсиями.

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