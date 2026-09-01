НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Дегтярев поздравил с Днем знаний: «Я желаю всем успехов в учебе и работе, новых открытий, побед, а также веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и спорту нас объединяет»

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний. «Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели! Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что широкие возможности для образования, профессиональной подготовки – это важнейшие условия развития страны и раскрытия потенциала молодого поколения.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым