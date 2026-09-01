Дегтярев поздравил с Днем знаний: «Я желаю всем успехов в учебе и работе, новых открытий, побед, а также веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и спорту нас объединяет»

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний. «Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели! Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что широкие возможности для образования, профессиональной подготовки – это важнейшие условия развития страны и раскрытия потенциала молодого поколения.