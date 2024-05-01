Госдеп США: число дипломатических партнеров Тайваня сократилось

Количество дипломатических партнеров Тайваня с течением времени сократилось, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк на слушаниях в комитете по инсторанным делам американского сената.
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