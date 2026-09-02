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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мактоминей о том, перешел бы он в «Реал» по приглашению Моуринью: «Подумаю, если это случится»

Полузащитник « Наполи » Скотт Мактоминей заявил, что рассмотрел бы переход в «Реал» в случае приглашения от Жозе Моуринью .

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