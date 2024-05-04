Володин назвал ВСУ «армией больных» и предложил мобилизовать Байдена и Зеленского

Спикер Госдумы прокомментировал решение украинских властей в связи с дефицитом солдат Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале рассказал, что предпринятые Украиной меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших в другие страны граждан не увенчались успехом.