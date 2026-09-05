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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанские гребцы выиграли Спартакиаду народов России

Рязанские гребцы выиграли Спартакиаду народов России

На озере Средний Кабан выступили более 100 спортсменов из 26 регионов. Рязанскую область представляли воспитанники СШОР «Лидер» и СШОР «Олимпиец».

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