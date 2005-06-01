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Апелляция «Юве» о лишении титула-2005/06 из-за «кальчополи» отклонена. «Интер» окончательно признан чемпионом

Апелляция «Юве» о лишении титула-2005/06 из-за «кальчополи» отклонена. «Интер» окончательно признан чемпионом

В понедельник Государственный совет Италии отклонил очередную попытку «бьянконери» оспорить решение о лишении команды звания чемпиона Италии 2006 года.

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