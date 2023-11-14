Короткий список Премии им. Арсеньева проанализируют в среду, 15 ноября

Круглый стол "Короткий список Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева" (12+) в формате онлайн завершит в среду, 15 ноября, серию дискуссионных мероприятий (12+) в рамках пятого, юбилейного сезона Премии, сообщает ИА PrimaMedia.