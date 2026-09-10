В Алтайском крае раскрыли самые высокооплачиваемые летние должности

Самые щедрые предложения — в производстве электроники и техники Летом 2026 года лидером по уровню зарплат в Алтайском крае стала отрасль производства электроники и бытовой техники.
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