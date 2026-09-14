Врач Корнелюк рассказал о риске развития сепсиса при гриппе

Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ГКБ им. Юдина Роман Корнелюк предупредил, что сепсис может развиться даже на фоне «банальных» инфекций, таких как ОРВИ или грипп.
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