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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США могут пожертвовать Зеленским, так как не хотят ввязываться в обмен ядерными ударами с Россией

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США могут пожертвовать Зеленским, так как не хотят ввязываться в обмен ядерными ударами с Россией

Соединенные Штаты могут пожертвовать украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку не желают ввязываться в обмен ядерными ударами с Российской Федерацией.

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