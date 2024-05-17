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Харри обыграл Циципаса в четвертьфинале турнира "Мастерс" в Риме

Харри обыграл Циципаса в четвертьфинале турнира "Мастерс" в Риме

Сегодня в четвертьфинале грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме состоялся матч между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (8-я ракетка мира) и чилийским теннисистом Николасом Харри (21-й сеяный), который завершился победой последнего со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

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