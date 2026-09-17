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Царьград

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Туман в Омске задержал вылеты восьми рейсов на 4 часа

Туман в Омске задержал вылеты восьми рейсов на 4 часа

В Омске из-за густого тумана и плохой видимости задержаны восемь рейсов. Рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Сухума и Сочи ждут до 4 часов задержки.

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