Ледяной «голландский» душ для ЕС

На выборах в Нидерландах совершенно неожиданно и с большим преимуществом в голосах избирателей побеждает ультраправая «Партия Свободы» (PVV), победы которой никто не ожидал даже судя по опросам накануне выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии