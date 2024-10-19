Эксперт Гатауллин посоветовал отключать Wi-Fi, чтобы избежать атак хакеров

Технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин сообщил РИА Новости, что рекомендуется отключить функцию автоматического подключения к уже известным Wi-Fi сетям на смартфонах, чтобы избежать угрозы со стороны хакеров.
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