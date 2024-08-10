У Таиланда появился конкурент. Из Владивостока ввели прямой рейс на популярный остров

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Владивостока до курортного острова Хайнань, сообщает PRIMPRESS. По информации пресс-службы авиакомпании, перелеты на этот курорт из Владивостока начнутся со 2 сентября и будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.