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У Таиланда появился конкурент. Из Владивостока ввели прямой рейс на популярный остров

У Таиланда появился конкурент. Из Владивостока ввели прямой рейс на популярный остров

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Владивостока до курортного острова Хайнань, сообщает PRIMPRESS. По информации пресс-службы авиакомпании, перелеты на этот курорт из Владивостока начнутся со 2 сентября и будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

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