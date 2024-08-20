Женские страсти
ГлавнаяНаше все
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Женские страсти

40 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Одинцов
    Количество бракосочетаний будет опережать количество разводов. Или можно развестись самой с собой? А вот вдовой уже н...Приподнимаем заве...
  • Федор Родников
    Какой урод переводит да ещё размещает на платформе бред всяких забугорных шлюх,кому и зачем это нужно?Я спала с мужчина...
  • Владимир Акулов
    Кэтрин Познакомилась с парнем... Он мне понравился... Но мне не нравится , что парень требует от ...Согласия недостат...

Я cостою в браке с мужчиной старше меня – вот почему я никому этого не посоветую и почему я планирую завести новую интрижку

Я cостою в браке с мужчиной старше меня – вот почему я никому этого не посоветую и почему я планирую завести новую интрижку

  51-летняя Джанет пожалела, что вышла замуж за мужчину, гораздо старше себя, и рассказала Кирстен Джонс, почему она находится в поисках нового любовника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Родников
А 51 год это по вашему ранняя юность?-варежка жёваная занимается самообманом,а на самом деле уже стареющая кочерыжка))))
Ответить
11 час.
Виктор Белогорцев
а это уже зависит от неё, я знаю 70 летних молодух и 20 летних старух-развалюх
Ответить
10 час.
Федор Родников
Вы страдаете геронтофилией-обратитесь к психиатру.😂😂😂
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх