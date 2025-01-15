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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Larian подготовила сюрприз для игроков Baldur's Gate 3 в честь 100 миллионов загрузок м...

Larian подготовила сюрприз для игроков Baldur's Gate 3 в честь 100 миллионов загрузок м...

Larian подготовила сюрприз для игроков Baldur's Gate 3 в честь 100 миллионов загрузок модовLarian Studios объявила в своем блоге на платформе X о важном достижении отметки в 100 миллионов загрузок модов, разработанных для Baldur’s Gate 3.

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