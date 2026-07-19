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Двойняшкам Михаила Барщевского исполнилось 20 лет: как сегодня живут приемные дети известного юриста

Двойняшкам Михаила Барщевского исполнилось 20 лет: как сегодня живут приемные дети известного юриста

Сегодня приемным детям известного юриста, полномочного представителя Правительства в высших судебных инстанциях и знатока игры «Что? Где? Когда?» Михаила Барщевского исполнилось по двадцать лет.

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