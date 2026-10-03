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Татар-информ

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Путь в Бразилию за гражданством закончился родами в Эфиопии для пары из России

Путь в Бразилию за гражданством закончился родами в Эфиопии для пары из России

Пара из Ставропольского края заплатила около миллиона рублей за роды в Бразилии, однако из-за осложнений беременности женщину высадили с самолета в Эфиопии, где она и родила, сообщает «Газета.

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