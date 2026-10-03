Путь в Бразилию за гражданством закончился родами в Эфиопии для пары из России

Пара из Ставропольского края заплатила около миллиона рублей за роды в Бразилии, однако из-за осложнений беременности женщину высадили с самолета в Эфиопии, где она и родила, сообщает «Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV В Казани 16-летня...
- МС Хор жен участнико...
- ЮГ «Алабуга» привлеч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым