Реплика на «Прямую Линию» с Владимиром Путиным

Была огромная надежда на СВО - что всплывшее дерьмо наконец то выдворят из нашей страны пинками - так нет пескович назвал эту мразь испуганными патриотами и руки им облизывает. Отвратительное зрелище.

Natalia Ivanova

Путин В.В. есть и будет президентом нашей страны. Хочу напомнить наша страна это РОССИЯ. Русских в России больше 80% На прямой линии в зале увидела - полный зал национальные меньшинства в основном, русские задают вопросы из окопов с фронта. Хорошо хоть Собчак не притащили.