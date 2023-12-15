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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Реплика на «Прямую Линию» с Владимиром Путиным

Реплика на «Прямую Линию» с Владимиром Путиным

Если позволите, очень кратко и тезисно о вчерашнем событии. Когда являешься круглосуточно погружённым в информационный поток – подобные «народные» мероприятия с Президентом для диванного аналитика интереса большого не представляют, куда любопытнее стихийные и непредсказуемые форматы общения на различных форумах.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Была огромная надежда на СВО - что всплывшее дерьмо наконец то выдворят из нашей страны пинками - так нет пескович назвал эту мразь испуганными патриотами и руки им облизывает. Отвратительное зрелище.
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Natalia Ivanova
Путин В.В. есть и будет президентом нашей страны. Хочу напомнить наша страна это РОССИЯ. Русских в России больше 80% На прямой линии в зале увидела - полный зал национальные меньшинства в основном, русские задают вопросы из окопов с фронта. Хорошо хоть Собчак не притащили.
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