Аргентина стала самой популярной командой для ставок в «Марафоне» на ЧМ-2026. Самым убыточным для букмекера стал матч аргентинцев с Египтом

В букмекерской компании «Марафон» подвели итоги ЧМ-2026 . «Многие любят футбол за голы, и клиенты «Марафона» в их числе — практически всегда они выбирали рынки «Обе забьют — да» и вариации «Тотал больше».
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