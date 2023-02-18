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Киев собирается выдать убитых ВСУ жителей Снигиревки за жертв армии России

Киев собирается выдать убитых ВСУ жителей Снигиревки за жертв армии России

О провокациях Киева в городе Снигиревка Херсонской области, при которой убитых ВСУ жителей Снигиревки собираются выдать за жертв армии России предупредил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, сообщает 18 февраля РИА Новости.

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