Киев собирается выдать убитых ВСУ жителей Снигиревки за жертв армии России

О провокациях Киева в городе Снигиревка Херсонской области, при которой убитых ВСУ жителей Снигиревки собираются выдать за жертв армии России предупредил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, сообщает 18 февраля РИА Новости.