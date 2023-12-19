Глава ФФР Мамедов поддержал Винер, назвавшую выступление без флага позором

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов поддержал слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о том, что российские гимнастки не будут выступать без флага и гимна, поскольку это позор.
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