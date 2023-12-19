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Глава ФФР Мамедов поддержал Винер, назвавшую выступление без флага позором

Глава ФФР Мамедов поддержал Винер, назвавшую выступление без флага позором

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов поддержал слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о том, что российские гимнастки не будут выступать без флага и гимна, поскольку это позор.

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