«Балтийские рекорды» — мизер в сравнении с зерновым оборотом Черного моря

Кто займёт место России и Украины на внезапно освободившихся рынках продовольствия Юрий Енцов Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Материал комментируют: Юрий Горохов Институт конъюнктуры аграрного рынка объявил, что в сентябре достигнуты рекордные объёмы отправки пшеницы из России через балтийские порты.