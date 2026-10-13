БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Балтийские рекорды» — мизер в сравнении с зерновым оборотом Черного моря

«Балтийские рекорды» — мизер в сравнении с зерновым оборотом Черного моря

Кто займёт место России и Украины на внезапно освободившихся рынках продовольствия Юрий Енцов Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Материал комментируют: Юрий Горохов Институт конъюнктуры аграрного рынка объявил, что в сентябре достигнуты рекордные объёмы отправки пшеницы из России через балтийские порты.

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